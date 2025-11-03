Direktori Perusahaan
MacPaw Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Ukraine di MacPaw total UAH 2.37M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total MacPaw. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Paket Median
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total per tahun
UAH 2.37M
Level
L4
Gaji Pokok
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di MacPaw?
Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di MacPaw in Ukraine mencapai total kompensasi tahunan UAH 3,373,102. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di MacPaw untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Ukraine adalah UAH 2,366,206.

