M1 Finance
M1 Finance Gaji

Gaji M1 Finance berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $175,875 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan M1 Finance. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $165K
Layanan Pelanggan
$62.7K
Pemasaran
$127K

Operasi Pemasaran
$50.3K
Desainer Produk
$119K
Manajer Produk
$169K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$176K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di M1 Finance, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di M1 Finance adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $175,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di M1 Finance adalah $126,630.

