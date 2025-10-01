Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Wroclaw Metropolitan Area di Luxoft berkisar dari PLN 144K per year untuk L2 hingga PLN 265K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Wroclaw Metropolitan Area total PLN 168K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
