Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Warsaw Metropolitan Area di Luxoft berkisar dari PLN 125K per year untuk L2 hingga PLN 329K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Warsaw Metropolitan Area total PLN 236K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
