Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Ukraine di Luxoft berkisar dari UAH 1.42M per year untuk L2 hingga UAH 3.18M per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Ukraine total UAH 1.78M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
