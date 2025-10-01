Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Serbia di Luxoft berkisar dari $46.8K per year untuk L2 hingga $48.1K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Serbia total $57K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
