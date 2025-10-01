Direktori Perusahaan
Luxoft
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Romania di Luxoft berkisar dari RON 93.2K per year untuk L1 hingga RON 249K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Romania total RON 142K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Entry Level)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
RON 715K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Luxoft?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Insinyur Perangkat Lunak pozīcijai Luxoft in Romania, ir gada kopējā atlīdzība RON 282,079. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luxoft Insinyur Perangkat Lunak pozīcijai in Romania, ir RON 141,517.

Sumber Lainnya