Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Romania di Luxoft berkisar dari RON 93.2K per year untuk L1 hingga RON 249K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Romania total RON 142K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
