Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Krakow Metropolitan Area di Luxoft berkisar dari PLN 167K per year untuk L2 hingga PLN 251K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Krakow Metropolitan Area total PLN 222K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru