Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Luxoft berkisar dari ₹1.36M per year untuk L2 hingga ₹2.63M per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.25M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
