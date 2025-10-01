Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di Luxoft berkisar dari CA$94.7K per year untuk L2 hingga CA$109K per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$95.7K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxoft. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru