Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in Luxembourg di Luxembourg Institute of Science and Technology berkisar dari €53.2K hingga €77.1K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luxembourg Institute of Science and Technology. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€60.3K - €70K
Luxembourg
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Luxembourg Institute of Science and Technology?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg mencapai total kompensasi tahunan €77,149. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Luxembourg Institute of Science and Technology untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Luxembourg adalah €53,161.

Sumber Lainnya