Rata-rata kompensasi total Manajer Program Teknis in United States di Luminar Technologies berkisar dari $162K hingga $226K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luminar Technologies. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$175K - $203K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$162K$175K$203K$226K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Luminar Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Luminar Technologies in United States mencapai total kompensasi tahunan $226,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Luminar Technologies untuk posisi Manajer Program Teknis in United States adalah $161,500.

Sumber Lainnya