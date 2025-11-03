Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in United States di Luminar Technologies berkisar dari $151K hingga $211K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luminar Technologies. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$162K - $191K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$151K$162K$191K$211K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Luminar Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Luminar Technologies in United States mencapai total kompensasi tahunan $210,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Luminar Technologies untuk posisi Arsitek Solusi in United States adalah $151,200.

