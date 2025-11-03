Direktori Perusahaan
Luminar Technologies
Luminar Technologies Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Luminar Technologies berkisar dari $228K hingga $325K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Luminar Technologies. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$259K - $294K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$228K$259K$294K$325K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Luminar Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Luminar Technologies in United States mencapai total kompensasi tahunan $324,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Luminar Technologies untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $228,250.

Sumber Lainnya