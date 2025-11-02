Direktori Perusahaan
Lumentum Insinyur Material Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Material in United States di Lumentum berkisar dari $142K hingga $194K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lumentum. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$153K - $182K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$142K$153K$182K$194K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Material di Lumentum in United States mencapai total kompensasi tahunan $193,775. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk posisi Insinyur Material in United States adalah $141,540.

