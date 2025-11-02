Direktori Perusahaan
Lumentum
Lumentum Insinyur Perangkat Keras Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Keras median in United States di Lumentum total $168K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lumentum. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Paket Median
Total per tahun
$168K
Level
Staff Hardware Engineer
Gaji Pokok
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$13.8K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Lumentum?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Lumentum in United States mencapai total kompensasi tahunan $250,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in United States adalah $183,780.

Sumber Lainnya