Lumentum
Lumentum Analis Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Data in Canada di Lumentum berkisar dari CA$66.4K hingga CA$94.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lumentum. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Lumentum in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$94,208. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk posisi Analis Data in Canada adalah CA$66,355.

Sumber Lainnya