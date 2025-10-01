Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Salt Lake City Greater Area di Lucid berkisar dari $102K per year untuk Software Engineer 1 hingga $219K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Salt Lake City Greater Area total $135K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lucid. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Lucid, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
