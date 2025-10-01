Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Raleigh-Durham Area di Lucid berkisar dari $99.9K per year untuk Software Engineer 1 hingga $126K per year untuk Software Engineer 2. Paket kompensasi yearan median in Raleigh-Durham Area total $99.9K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lucid. Terakhir diperbarui: 10/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Lucid, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
