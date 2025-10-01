Direktori Perusahaan
Lucid
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Raleigh-Durham Area

Lucid Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Raleigh-Durham Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Raleigh-Durham Area di Lucid berkisar dari $99.9K per year untuk Software Engineer 1 hingga $126K per year untuk Software Engineer 2. Paket kompensasi yearan median in Raleigh-Durham Area total $99.9K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lucid. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 3 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lucid, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Lucid in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $126,088. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Insinyur Perangkat Lunak role in Raleigh-Durham Area is $99,895.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Lucid

Perusahaan Terkait

  • Avanade
  • General Dynamics Information Technology
  • Mediaocean
  • First Orion
  • Avant
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya