Lucid Desainer Produk Gaji di Salt Lake City Greater Area

Paket kompensasi Desainer Produk median in Salt Lake City Greater Area di Lucid total $137K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lucid. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Total per tahun
$137K
Level
II
Gaji Pokok
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Lucid?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lucid, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Lucid in Salt Lake City Greater Area mencapai total kompensasi tahunan $218,970. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lucid untuk posisi Desainer Produk in Salt Lake City Greater Area adalah $120,500.

