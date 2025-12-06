Direktori Perusahaan
Loot Labs
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

Loot Labs Manajer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Produk in Canada di Loot Labs berkisar dari CA$168K hingga CA$229K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Loot Labs. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$132K - $157K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$122K$132K$157K$167K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Produk data gajis di Loot Labs untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Loot Labs?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Loot Labs in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$229,448. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Loot Labs untuk posisi Manajer Produk in Canada adalah CA$167,597.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Loot Labs

Perusahaan Terkait

  • Databricks
  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Spotify
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/loot-labs/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.