Logitech Insinyur Optik Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Optik in Taiwan di Logitech berkisar dari NT$1.02M hingga NT$1.43M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Logitech. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Logitech, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Optik di Logitech in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$1,433,762. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Logitech untuk posisi Insinyur Optik in Taiwan adalah NT$1,024,116.

