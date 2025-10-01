Direktori Perusahaan
Logitech
Logitech Insinyur Mesin Gaji di Greater Taipei Area

Kompensasi Insinyur Mesin in Greater Taipei Area di Logitech berkisar dari NT$1.74M per year untuk I3 hingga NT$2.57M per year untuk I4. Paket kompensasi yeanan median in Greater Taipei Area total NT$1.81M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Logitech. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
NT$5.09M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Logitech, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Logitech in Greater Taipei AreaInsinyur Mesin职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬NT$3,215,277。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Logitech in Greater Taipei AreaInsinyur Mesin职位的年度总薪酬中位数为NT$2,185,985。

Sumber Lainnya