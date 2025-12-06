Direktori Perusahaan
Logitech
Logitech Pemasaran Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Logitech. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$50K - $58.1K
Sweden
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$46.2K$50K$58.1K$64.6K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Logitech, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Logitech in United States mencapai total kompensasi tahunan SEK 615,294. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Logitech untuk posisi Pemasaran in United States adalah SEK 439,496.

