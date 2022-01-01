LivePerson Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji LivePerson berkisar dari $24,097 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $402,000 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan LivePerson. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $86.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $184K
Manajer Program Teknis
Median $400K

Desainer Produk
Median $132K
Asisten Administratif
$24.1K
Analis Bisnis
$54.8K
Layanan Pelanggan
$137K
Analis Data
$62.4K
Manajer Sains Data
$235K
Ilmuwan Data
Median $142K
Sumber Daya Manusia
$143K
Teknolog Informasi (TI)
$252K
Pemasaran
$120K
Manajer Produk
$132K
Manajer Program
$201K
Manajer Proyek
$402K
Perekrut
$166K
Arsitek Solusi
$135K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di LivePerson adalah Manajer Proyek at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $402,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di LivePerson adalah $139,395.

