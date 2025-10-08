Direktori Perusahaan
Licious
Licious Insinyur Perangkat Lunak Backend Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend median in India di Licious total ₹4.68M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Licious. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Paket Median
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹4.68M
Level
Software Development Engineer 3
Gaji Pokok
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Licious?

₹13.98M

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Backend di Licious in India mencapai total kompensasi tahunan ₹5,008,476. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Licious untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Backend in India adalah ₹4,643,116.

