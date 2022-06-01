Direktori Perusahaan
Liberty Tax
Liberty Tax Gaji

Gaji Liberty Tax berkisar dari $26,388 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $51,000 untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Liberty Tax. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Akuntan
$26.4K
Asisten Administratif
$31.4K
Manajer Operasi Bisnis
$51K

Teknolog Informasi (TI)
$36.7K
FAQ

Sumber Lainnya