Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack median in India di LG Ads total ₹4.84M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total LG Ads. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Paket Median
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹4.84M
Level
L3
Gaji Pokok
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di LG Ads?

₹13.98M

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di LG Ads in India mencapai total kompensasi tahunan ₹6,536,340. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di LG Ads untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in India adalah ₹5,180,077.

