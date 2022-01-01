LG Ads Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji LG Ads berkisar dari $29,768 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $331,500 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan LG Ads. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $65.6K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Bisnis
$29.8K
Ilmuwan Data
$332K

Insinyur Listrik
$87.4K
Manajer Produk
$217K
Penjualan
$191K
Insinyur Penjualan
$147K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$86.5K
FAQ

The highest paying role reported at LG Ads is Ilmuwan Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LG Ads is $117,348.

