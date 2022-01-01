Direktori Perusahaan
Levi's
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Levi's Gaji

Gaji Levi's berkisar dari $25,761 dalam kompensasi total per tahun untuk Kapitalis Ventura di tingkat rendah hingga $211,050 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Levi's. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Akuntan
$155K
Ilmuwan Data
$51.6K
Pemasaran
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Desainer Produk
$151K
Manajer Produk
$211K
Insinyur Perangkat Lunak
$36.2K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$70.7K
Kapitalis Ventura
$25.8K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Levi's adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $211,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Levi's adalah $71,011.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Levi's

Perusahaan Terkait

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya