Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Gaji

Gaji median Levi Ray & Shoup adalah $154,690 untuk Insinyur Perangkat Lunak . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Levi Ray & Shoup. Terakhir diperbarui: 11/27/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
$155K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Levi Ray & Shoup adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $154,690. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Levi Ray & Shoup adalah $154,690.

