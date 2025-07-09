Leverage Edu Gaji

Gaji Leverage Edu berkisar dari $4,546 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $9,244 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Leverage Edu . Terakhir diperbarui: 10/21/2025