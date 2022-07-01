Direktori Perusahaan
LevelTen Energy Gaji

Gaji LevelTen Energy berkisar dari $222,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $241,200 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan LevelTen Energy. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $222K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$239K
Manajer Program Teknis
$241K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di LevelTen Energy adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $241,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di LevelTen Energy adalah $238,800.

Sumber Lainnya