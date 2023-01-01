Level Home Gaji

Gaji Level Home berkisar dari $47,463 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $220,500 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Level Home . Terakhir diperbarui: 11/27/2025