Level Ex Gaji

Gaji Level Ex berkisar dari $91,800 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $125,625 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Level Ex. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Analis Data
$91.8K
Desainer Produk
$126K
Insinyur Perangkat Lunak
$114K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Level Ex adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $125,625. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Level Ex adalah $113,565.

Sumber Lainnya