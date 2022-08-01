Lettuce Grow Gaji

Gaji Lettuce Grow berkisar dari $109,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $125,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Lettuce Grow . Terakhir diperbarui: 11/26/2025