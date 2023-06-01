Let's Highlight Gaji

Gaji Let's Highlight berkisar dari $112,200 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $248,750 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Let's Highlight . Terakhir diperbarui: 11/26/2025