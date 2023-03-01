Leroy Merlin Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Leroy Merlin berkisar dari $13,127 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $114,425 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Leroy Merlin. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $35.1K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $77.4K
Manajer Ilmu Data
$27.6K

Ilmuwan Data
$16.1K
Desainer Produk
$114K
Penjualan
$13.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$104K
Manajer Program Teknis
$53.4K
Kapitalis Ventura
$20.8K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Leroy Merlin adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $114,425. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Leroy Merlin adalah $35,087.

