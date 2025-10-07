Kompensasi Ilmuwan Peneliti in United States di Leidos berkisar dari $91.5K per year untuk T2 hingga $109K per year untuk T3. Paket kompensasi yearan median in United States total $100K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Leidos. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
