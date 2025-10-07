Kompensasi Insinyur Jaringan in United States di Leidos berkisar dari $74.6K per year untuk T1 hingga $99.1K per year untuk T2. Paket kompensasi yearan median in United States total $75K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Leidos. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
