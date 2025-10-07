Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United States di Leidos berkisar dari $84.4K per year untuk T1 hingga $233K per year untuk T6. Paket kompensasi yearan median in United States total $98K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Leidos. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
