Leica Geosystems Gaji

Gaji Leica Geosystems berkisar dari $45,188 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $120,142 untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Leica Geosystems. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $116K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Keras
$120K
Sumber Daya Manusia
$45.2K

Manajer Produk
$109K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Leica Geosystems adalah Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $120,142. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Leica Geosystems adalah $112,185.

