Leia Gaji

Gaji Leia berkisar dari $98,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $228,850 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Leia . Terakhir diperbarui: 9/8/2025