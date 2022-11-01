Ledcor Gaji

Gaji Ledcor berkisar dari $35,987 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $73,563 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ledcor . Terakhir diperbarui: 9/14/2025