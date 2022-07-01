Direktori Perusahaan
Learning Technologies Group plc
Learning Technologies Group plc Gaji

Gaji Learning Technologies Group plc berkisar dari $30,320 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $113,565 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Learning Technologies Group plc. Terakhir diperbarui: 11/22/2025

Pemasaran
$114K
Insinyur Perangkat Lunak
$30.3K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Learning Technologies Group plc adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $113,565. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Learning Technologies Group plc adalah $71,943.

Sumber Lainnya

