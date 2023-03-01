Direktori Perusahaan
Leapwork
Leapwork Gaji

Rentang gaji Leapwork berkisar dari $77,028 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $134,712 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Leapwork. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Desainer Produk
$77.5K
Manajer Produk
$78K
Penjualan
$135K

Insinyur Perangkat Lunak
$77K
FAQ

