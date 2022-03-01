Direktori Perusahaan
LeanIX
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

LeanIX Gaji

Gaji LeanIX berkisar dari $57,897 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $101,654 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan LeanIX. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $69.4K
Konsultan Manajemen
Median $102K
Teknolog Informasi (TI)
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desainer Produk
$57.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$83.2K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

LeanIX薪资最高的职位是Konsultan Manajemen，年度总薪酬为$101,654。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
LeanIX的年度总薪酬中位数为$69,396。

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk LeanIX

Perusahaan Terkait

  • Celonis
  • GFT Group
  • GfK
  • Traction Guest
  • Uberall
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya