Lean Staffing Solutions Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in Colombia di Lean Staffing Solutions berkisar dari COP 140.93M hingga COP 192.94M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lean Staffing Solutions. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Lean Staffing Solutions?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Lean Staffing Solutions in Colombia mencapai total kompensasi tahunan COP 192,944,300. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lean Staffing Solutions untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Colombia adalah COP 140,933,228.

