Lean Staffing Solutions Asisten Administratif Gaji

Rata-rata kompensasi total Asisten Administratif in Colombia di Lean Staffing Solutions berkisar dari COP 20.56M hingga COP 28.73M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lean Staffing Solutions. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Asisten Administratif data gajis di Lean Staffing Solutions untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

COP 639.15M

Apa saja tingkat karir di Lean Staffing Solutions?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Asisten Administratif di Lean Staffing Solutions in Colombia mencapai total kompensasi tahunan COP 28,729,926. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lean Staffing Solutions untuk posisi Asisten Administratif in Colombia adalah COP 20,556,757.

