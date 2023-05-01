Lean Staffing Solutions Gaji

Gaji Lean Staffing Solutions berkisar dari $6,169 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $41,790 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Lean Staffing Solutions . Terakhir diperbarui: 11/22/2025